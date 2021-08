Sanatooriumi tänava pargi ühes servas on Riia tänav (vasakul) ning teistes servades Sanatooriumi (all), Tervise (paremal) ja Puhkekodu (ülal vasakul pargi servas) tänav. Nr 1 ja 2 on TÜ kliinikumi hooned, nr 3 on Eisenschmidti villa ja nr 4 Kallaste villa. Maa-ameti kaldaerofoto on tehtud tänavu 9. mail. FOTO: Maa-amet