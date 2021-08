Festivali korraldusmeeskond leiab, et kuna koroonaviiruse levik riigis on taas tõusuteel, siis läheks festivali korraldamine vastuollu festivali eesmärkidega. “Festivali peamine mõte on juhtida inimeste tähelepanu tervisele ja heaolule ning anda võimalus katsetada uusi spordialasid ning elada kaasa võistlustele. Praeguses olukorras ei ole aga võimalik festivali eesmärke täita,” ütles projektijuht Martin Thomson.