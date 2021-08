Diana Palumäe on üks 46 küsitlejast, kes töötab täiskasvanute oskuste uuringu heaks. See uuring on rahvusvaheline, lühendina tuntud kui PIAAC ehk «Programme for the International Assessment of Adult Competencies». See on kõige laialdasem täiskasvanute oskuste uuring, mis kunagi tehtud, selgitab haridus- ja teadusministeeriumi PIAACi programmi koordinaator Elsa Trumm.