Tantsuõpetajate liit andis traditsioonilised preemiad

Helju Mikkeli preemia pälvis Nõo gümnaasiumi õpetaja Anne Jürimäe ja noore tantsujuhi auhinna Tamme gümnaasiumi õpetaja Katrin Roodla, kes on andnud suure panuse Tartumaa tantsupeo «Päev Emajõel» loomisse. Pidu pidi toimuma juba mullu, aga pandeemia tõttu on see edasi lükatud 2022. aasta suvesse. Tunnustuse juures märkis Tartumaa rahvatantsujuhtide liit, et koroonapiirangute kiuste on Roodla oma tantsijatega ka kõige keerulisemates oludes treeninguid jätkanud, turvalisuse huvides on osa neist aset leidnud siiski interneti vahendusel.