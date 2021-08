«Kui keegi soovib veel mõnd tooli, siis see on võimalik, aga seisukoht on alati tähtsam kui istekoht,» alustas mõttevahetuse peamine vedaja bioloog Urmas Tartes humoorikalt. «Sõltub muidugi istekoha asupaigast, kus see on,» lisas ta.