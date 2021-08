Samuti kontrollitakse kauplejate nakkusohutust ning lauad paigutatakse vastava vahemaaga. Ürituse tarvis on kohal eraldi turvatöötajad, kes piiravad külastajate arvu ning tagavad nende hajutatuse. Degusteerimisi tänavu ei tehta.

«Meie eesmärk on hoida Tartu avatud, ent saame seda teha vaid siis, kui ohutusse panustavad kõik osalised: nii korraldajad, kauplejad kui ka festivali külastajad,» rääkis Tartu linnapea Urmas Klaas. «Saabuv nädalavahetus on nii tartlastele kui ka Tartu külastajatele võimalus tõestada, et vastutustundliku käitumisega saavad üritused ka edaspidi toimuda,» lisas ta.