Kolmapäeval, 4. augustil viib ERMis läbi erituuri soome-ugri teemadel muuseumi teadur Piret Koosa. Otsitakse koos vastuseid küsimustele kas või kuidas erinevad arusaamad armastusest kultuuriti, kas need arusaamad on aja jooksul muutunud, kas vanasti olid inimesed õnnelikumad, kas tänapäeval on suhted keerulisemad ja millist rolli mängib armastus teadlaste töös? Tuur algab kell 17.