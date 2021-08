Tartu koolinoored teevad kogu Eestis vaktsineerimisega ilma

Tartu linnavalitsus alustas juulis koostöös Tartu ülikooli kliinikumiga teavituskampaaniat «Avatud Tartu», milles pööratakse eraldi tähelepanu koolinoorte vaktsineerimisele. Nüüd tänaseksa 12–15-aastaste noorte hulgas vaktsineerituid 45,18 protsenti (kogu Eestis 24,09 protsenti) ja 16–17-aastaste tartlaste hulgas lausa 63,38 protsenti. Viimaste protsent kogu Eestis on 40,96. Tartu koolides õpib 15 013 õpilast, neist 6243 on 12–17-aastased.

Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on kaitsesüstiise üleskutse jõudnud ka gümnaasiumiastmeni, kuid eelkõige jälgitakse 12–17-aastaste vaktsineerimist, sest selle kohta on täpne statistika ja see sihtrühm oli viimane, kes vaktsineerimisvõimalus sai. Näiteks 18–29-aastaste vaktsineerimise hõlmatus Tartus on 56,43 protsenti.