Pühapäeva hommikul toimus raekoja platsil tudengipäevade üks menukamaid sündmusi, pannkoogihommik. Nii vahvleid kui pannkooke tulid maiustama paljud ning kõrvu jäi nii mõnegi tõdemus, et selliseid hommikuid võiks olla edaspidigi.

Tartu tudengipäevade meediajuht Ines Pütsepp sõnas, et kuigi tudengeid on linnas vähe, taheti kevadel tegemata jäänud üritused teha nüüd suvel. Nii olidki tegevused suunatud kõigile. «Käruralli tegi kaasa näiteks üks 10-kuune laps, kes on nüüd vist tudengipäevade läbi aegade noorim osavõtja,» sõnas ta näitena.