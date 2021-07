GALERII ⟩ Äksis hävis lausleekides põlenud vana laudahoone

Eile kell 19.22 said päästjad väljakutse, et Äksi alevikus põleb lausleekides vana laudahoone. Tulekahjut märganud naabrinaine sõnas, et esmapilgul tundus seal olevat udu. Suitsuhaisu tundes läks ta aga olukorda uudistama ning nägi, et hoones sees põleb ning ta kutsus tuletõrje.