Esialgsetel andmetel läksid kaks meest Anne kanali äärde aega veetma ning üks neist otsustas ujuma minna. Ühel hetkel märkas kaldalolija, et tagasi kaldale ujuv sõber vajus vee alla.

Tartu politseijaoskonna piirkonnavanema Siim Linnardi sõnul on otsingutele suureks abiks olnud ka G4S vetelpäästjad. Ka täna jätkavad vetelpäästjad paadiga Anne kanali servadest otsimist.

Et mehe kadumisest on nüüdseks möödas päev, siis praegu sukeldumisi ei tehta. Politsei valmistub täna aga järgmisteks päevadeks ette. Kogutakse paremat tehnikat, et teha veel põhjalikumaid veepõhja otsinguid.