Konferansjee rolli täitnud Ragnar Kekkoneni pärimise peale jagas Beljajeva muu hulgas tundeid, mis teda ja ta kaasvõistlejaid valdasid Tokyos kõige otsustavamatel hetkedel. «Olukord oli tõesti pingeline. Me ei mõelnud sellele, et käib viimane minut, vaid nägime kõik vaid üht eesmärki,» meenuitas ta.

Kangelased said publiku hõisete saatel kaela võidupärjad. Linnapea Urmas Klaas ulatas ühtlasi Beljajevale tunnuskirja, mis kinnitab, et kodulinn on teda premeerinud 10 000 euroga. Treener Kotovale ulatas Klaas diplomi 5000-eurose preemiat kohta.