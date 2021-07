Autovabaduse puiestee naabruses sõidavad reedel endurod

Sündmuse peakorraldaja Riho Kollist sõnas, et tegemist on sel aastal loodud uue sarja EESS (Estonian Enduro Super Series) teise etapiga. «Rada tuleb väga vaatemänguline ja põnev nii sõitjatele kui pealtvaatajatele, sest viimane superfinaal sõidetakse valgustatud rajal kell kümme õhtul,» sõnas Kollist.

Kõikidest raskematest takistustest on võimalik ka ringiga mööduda, aga see aasta proovivad korraldajad teha vaheldusrikka raja, et igal tasemel sõitjad saaksid osaleda.