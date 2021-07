Päästjad käisid eile kuues paigas maastikupõlenguid kustutamas

Kella poole kahe ajal päeval süttis Jõgeva vallas Ellakvere külas hooldusniitmisel masinast lennanud sädemest 8,5 hektarit põldu. Põllumehed piirasid põlengu ala traktoritega ümbrust randaalides. Päästjad said põlengule piiri peale kella kolmeks

Kella viie paiku teatati, et Jõgeva vallas Endla külas tuleb rabast suitsu. Päästjad otsisid juurdepääsutee ja selgitasid kella poole seitsmeks, et põleb ligi kolm hektarit metsaalust turbapinnast. Tule levik suudeti ööseks piirata, kuid pinnases olevate tulekollete kustutustööd jätkuvad tänagi.

Kella kümne ajal õhtul märkasid Pala vabatahtlikud, et Peipsiääre vallas Vea külas tuleb metsast suitsu. Sellest anti teada häirekeskusele ja sündmusele reageerisid vabatahtlikud ka ise. Selgus, et tules on 0,7 hektarit metsaalust taimestikku, metsakuiva puitu ja pinnast. Tulekahju kustutati öösel kella 4 paiku. Täna minnakse ala üle kontrollima ja järele jäänud tulekoldeid kustutama. Suureks abiks kustutustöödel olid kaheksa Pala vabatahtlikku päästjat.