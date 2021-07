Anatoli Jasnov tõdes, et kui üldiselt ta tänavust olümpiat ajavahe tõttu väga jälginud ei ole, siis täna ärkas ta juba varakult, et kaasa elada Eesti naisvehklejate võitlusele Itaalia koondise vastu. Juba siis uskus ta, et olümpiamedal on tõsiasi. Et tema jaoks üllatusena jõudis finaali eestlannade vastu Lõuna-Korea, tekkis ka lootus, et medalid võivad tulla just kuldsed. Nimelt pidas Jasnov algul kõige ohtlikumaks Hiina naiskonda.