Galerii ⟩ Tartu korvpallilaagris juhendasid mängijaid esmakordselt Žalgirise treenerid

Taltsi sõnul on plaanis tartlastel Leetu sõita ning seal igapäevaseid treeninguid oma silmaga näha. Lõpuks hakkab tema sõnul kõik pihta inimestest. «Korvpall pole mingi tuumafüüsika, aga leedukate puhul oligi rõõm vaadata, kui aktiivsed nad lastega treeningutel olid. Mõni neist on üle 50-aastane ja ikka nii energiline, et võtab sõnatuks,» lausus Talts.

Erinevate tasemetega mängijate kokku toomine polnud tema sõnul probleem. «Põhimõtteliselt näitasid treenerid nelja päevaga mängijatele kõik vajalikud asjad ära, aga detailidesse minna ei jõudnud. See töö tuleb mängijatel endil teha ja õppida iseseisvalt pingutama,» ütles Talts.

Lisaks korvpallitreeningutele said laagrilised osa loengutest spordipsühholoogia, toitumise või korvpalliketside ajaloo teemal. Õhtuti pandi oskused proovile viskevõistlustel ja erinevates mängudes. «Peaasi, et lastel oleks ka lõbus. Muidugi kutid olid nii tublid, et ei lahkunud saalist ka pauside ajal ning õhtuti jäi alati mingi seltskond saali korvi alla viskama. Nii tekivadki uued sõbrad ja ühine kommuun,» rääkis Talts.

Tema sõnul on Eesti korvpallisüsteemile hea mõttekoht spordipsühholoogia väärtustamine. «Žalgirise treenerid toonitasid, et neil on võistkondadel oma spordipsühholoog, kes aitab ka eraviisiliselt mängijatel muresid lahendada. Eestis ei tea mina ise väga, et klubide juures oleks selline võimalus ja seda sageli kasutatakse,» nentis Talts.

«Poisid peavad ühel hetkel hakkama tippmängija elustiili mõistma ja õppima pingega toime tulema, et mitte oma otsustes väljakul emotsioonidest lähtuda,» selgitas Talts.