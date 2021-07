Proovile pannakse võistlejate üldfüüsiline võimekus läbi mitmete võistluskavade. Sündmuse nimi on «Fittest in Tartu». Võistlevad nii harrastajad, edasijõudnud kui ka 35+ vanuses sportlased. Kõik võistlejad saavad sooritada vähemalt kaks võistluskava, parimad pääsevad finaali. Niisiis spordipäev, mida jälgida, tõotab tulla pikk.

Ka on neil, kes maale ei sõida või sealt õhtuks tagasi jõuavad, mõttekas kuulama tulla järjekordsest puhkpillipühapäeva. Kell 19 alustab mängu orkester Tamme, mille kontsert kannab nime «Kesksuve jõuluootus».

Et lume ja pakaseni on õnneks aega, saab pärast kontserti tantsumurul möllata. Kiireid, kirglikke ja kuumasid tantsusamme näitavad ette stuudio Latin Passion liikmed. Kavas on salsa, bachata, kizomba, tango ... Mis võiks veel vaimustavam olla!