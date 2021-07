Miks? ⟩ Miks ei ole Tartu vallas Saadjärve ääres asuvad Äksi ja Tabivere menukad rannad ametlikud avalikud supluskohad ja miks pole neis rannavalvet?

Tänavune uskumatult soe suvi tähendab seda, et kustahes ujuda õnnestub, sinna inimesed ka tee leiavad ja jahutuseks vette hüppavad. Rannaliste suplemise ohutust jälgib Tartumaa avalikes randades rannavalve, ehkki ujumas käiakse ju mujalgi. Iseäranis populaarsed supluskohad on Saadjärve ääres Äksi ja Tabivere rannad. Miks ei ole need avalikud ja miks pole neis rannavalvet?