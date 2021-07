Aadu Must kirgliku ajaloolasena pidamas kõnet 250-aastase Tori mõisahoone ees 1988. aastal. FOTO: Eesti Põllumajandusmuuseumi fotokogu

Postimees kirjutas 30 aastat tagasi 5. juulil, et Stockholmi Eesti infobüroos on oma tööülesanded lõpetanud Tartu ülikooli ajaloodotsent Aadu Must. Välisministeerium tänab teda infobüroo töö käivitamise eest, samuti suure panuse eest Eesti välispoliitika elluviimisel Rootsis.