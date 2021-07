Tartumaale lisandunud 15 koroonapositiivsetest asub 12 Tartu linnas. Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luht ütles, et 35 protsenti ehk viis inimest tänastest Tartumaa haigetest ei oska nimetada, kus nad võisid nakkuse külge korjata. Mitmed positiivsed on aga perekondliku seosega.

«Hetkel on Tartumaal üks sisse toodud huvitegevuse kolle, mis hakkab vaikselt vaibuma. Haigestumine on vaikselt tõusuteel ning peamiseks murekohaks on erinevad üritused ning reisimised,» rääkis Luht.