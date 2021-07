18. juulist kehtib tuleohtlik aeg Jõgevamaal, Järvamaal, Ida-Virumaal ja Lääne-Virumaal. Tuleohtlikul ajal on keelatud viibida ja liigelda võõral metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal. Loodus on kuiv ka väljaspool tuleohtliku aja piirkondi. Päästeamet palub tungivalt inimestel olla looduses liikudes väga ettevaatlik ja vältida lahtise tule kasutamist.

19. juulil kell 9.02 teatati, et Peipsiääre vallas Vea külas on metsas suitsu. Päästjad avastasid, et metsa all põleb 300-ruutmeetrine ala ning tuli on läinud sügavale pinnasesse. Tulekahju kustutati kella 11.29ks. Selleks kulus ligi 10 tonni vett.