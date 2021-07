Tartus on tehtud juba üle 100 000 vaktsiinidoosi

Tartu ülikooli kliinikumi vaktsineerimismeeskonna koordinaator Tiina Teder ütles, et Tartumaa vaktsineerituse hõlmatus täisealiste sees on 65,15%, mis on paremuselt Eesti teine tulemus Hiiumaa järel.

«Selleks, et vältida sügisel nii haigestumist kui eneseisolatsiooni määramist, on just nüüd õige aeg vaktsineerida COVID-19 vastu,» lausus Tiina Teder. «Kõige rohkem on Tartu vaktsineerimiskeskuses kasutatud Pfizer/BioNTech COVID-19 vaktsiini ning arvestades selle vaktsiini esimese ja teise doosi intervalli, tuleks vaktsineerida hiljemalt 21. juulil, et alustada kooliaastat muretumalt,» rõhutas Teder.

Sellel ning järgmisel nädalal Tartu vaktsineerimiskeskus avatud kõikidel tööpäevadel, esmaspäevast reedeni kell 10:00–18:00. Vaktsineerima võivad tulla nii ette registreerunud inimesed kui ka neid, kel aega broneeritud ei ole. Eelmisel nädalal kasutas võimalust vaktsineerida ilma aega broneerimata ligi 350 inimest päevas.

Ühtlasi avas kliinikumi vaktsineerimismeeskond eelmisel nädalal nõustamispunkti ka Tartu Autovabaduse puiesteel. „Kliinikumi õed on linlaste päralt, et küsida vaktsineerimisteemalisi küsimusi ning printida välja vaktsineerimise digitõendeid. Autovabaduse puiesteel on võimalik kasutada ka linna süstikbussi, mis inimesed mugavalt vaktsineerimiskeskusesse ja tagasi sõidutab,“ sõnas Teder.