Tartu publiku seast jäi silma palju lastega peresid ning just kõige pisemad tegelased ootasid suurima huviga ralliauto mööda kihutamist. «Kui me talle plaksutame, siis ta vajutab rohkem gaasi ja võidab,» hüüdis üks poiss vahetult enne esimese auto möödumist. Lipud lehvisid, pasunad kõlasid ning kaamerad või nutitelefonid olid valmis, et rallikatset kindlasti jäädvustada.