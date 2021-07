Pole ilmselt ühtki Rally Estonia pealtvaatamisala, kus neil päevadel ei lehviks meie sini-must-valged. On ka teistsuguseid lippe, mõnel on kirjas Ott Tänak, mõni ruuduline või erksat värvi. On fänne, kes lippe ise kõrgel hoiavad ja neid, kes selle künka otsa publiku keskele püsti seavad. Aga ega see nii lihtne olegi.