«Lippudega tuleb jälgida, et elektriliinidesse ei lähe, muidu saab särtsu,» rääkis Romel Erik. Tema ja kaaslased Sander Erik ning Eino Variksaar on rallilipud spetsiaalselt eritellimusega tellinud ning mastid teinud õngeritvadest.

«Masti pikkus on kuus või kaheksa meetrit, käime lippudega juba aastaid rallidel. Aga me kasutame kiirkinnitusi ja oleme aja jooksul õppinud, kuidas nendega õigesti ümber käia,» selgitas Romel Erik.

«Üks lipp on varasem eritellimus, teised said valmis pärast seda, kui Ott ja Martin maailmameistriks tulid,» rääkis Sander Erik. Seltskond on pärit Võrumaalt ning meestel on kaasas veel suur kõlar, et meeleolu üleval hoida.

Mastid jäävad maha

Kui aga välismaale minnakse, siis lipumaste kaasa ei võeta, sest neid lennukisse ei lubata. «Välismaal ostame uue masti ning pärast tuleb ikka pisar silma, kui peame selle maha jätma, sest raha läheb raisku,» rääkis Romel Erik.

Kui palju on mehed maste välismaale maha jätnud? «Oi jumal, küsige parem, palju meil neid kodus on. Mõni vaataks seda kollektsiooni ja arvaks, et me oleme kirglikud kalamehed,» rääkis Romel Erik.

«Üks kord Soomes käisime uurimas, kas õngeritva on müüa ning kaupluses küsiti, kas talvel on jääkalastuseks tõesti nii pikka õnge vaja,» muigas Sander Erik.

Lippe tuleb küll vedada ja kui enam ei jaksa, kinnitatakse need sobivasse kohta, näiteks puu külge. «Aga see lipp loob meeleolu ning annab sõitjatele märku, et elame nende pingutusele kaasa,» selgitas Variksaar.

Eestis on katsetele lihtne liikuda

Rallist on teisel päeval meestel head muljed ning täna algas teekond juba nelja paiku varahommikul. «Rallil võib-olla ei jõua kogu aeg ennast kõigega kursis hoida ning saab infot vähem kui teleülekandega kodus vaadates, aga melu kohapeal on ikkagi midagi omanäolist,» rääkis Sander Erik.

Mis on tänavu erinev eelmisest aastast? «Tuleb rohkem kõndida,» kostavad mehed ühest suust. Samas nad ei virise ja ütlevad, et võrreldes muu maailma rallidega on Eesti etapi korraldus kiiduväärt.