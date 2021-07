Eelmistel päevadel olid ralli pealtvaatamisalades spetsiaalsed suitsetamise kohad. Tänaseks on kõik need sildid kadunud. FOTO: Eili Arula

Suitsetajad on juba kahe rallipäeva jooksul pidanud harjuma sellega, et suitsetamine on pealtvaatamisalades lubatud vaid tähistatud kohas. Tänasest aga ei tohi pealtvaatamisalades kusagil suitsetada.