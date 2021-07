Galerii ⟩ Ralli algas vinge show ja esinejatega, pealtvaatajad olid avapäeva emotsioonidest tulvil

Mehed külastasid ka hooldusala, kuid loodavad, et järgmisel aastal näeb seda veel detailsemalt. «Rallipargis oleks tahtnud rohkem WRC autosid näha, aga pigem nägime tehasetiime. Muidugi oli see nii ka piirangute pärast ja saame aru,» selgitas Ove.

Üks teine perekond oli kohal suuremas koosseisus ja kinnitasid kõik nad kui ühest suust, et avaetendust nägi hästi nii ekraanidelt kui lava juurest. Terve pere on rallifännid olnud juba mitu aastat. Nad teadsid rääkida, et künka otsast on alati parem rallikatset vaadata.