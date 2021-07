Kelmid tühjendasid pangakonto, varas viis jalgratta

Üks tartlane sai juulis telefofnikõne, kus helistaja väitis, et on Swedbanki töötaja, kes rääkis, et pangaarvelt on raha kadumas ja konto oleks vaja ajutiselt blokeerida. Selleks paluti naiselt tema Smart-ID paroole ja kasutajatunnust. Hiljem avastas naine, et kelmid on tema kontolt võtnud umbes 5000 eurot.