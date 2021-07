Pildid ⟩ Päästjad tõid paisjärvest kaldale ühe mehe, teise otsingud veel käivad

Päästjad hoiatavad, et vesi ja alkohol kokku ei käi. Joobes inimene kaotab ohutaju ning koordinatsioonivõime ning traagilised tagajärjed on vältimatud. Seetõttu on eriti oluline, et lähedal viibivad inimesed või sõbrad oleksid tähelepanelikud ja keelaksid ülemääraselt alkoholi tarvitanud inimesel vette minna, teatas Lõuna päästekeskuse pressiesindaja Marek Kiik.