Rally Estonia kommertsralli juhi Tarmo Hõbe sõnul on üks uus ja põnev tribüün tänavu Selgise karjääris Peipsiääre vallas. «Laupäeval seal toimuval katsel on välja ehitatud 550-meetrine erikiiruskatse lõik, kus auto keerab teelt maha ning läheb hüppega uuesti tagasi,» kirjeldas Hõbe.

Rallipass pole ainus võimalus

Autoralli MM-i jälgimine on tänavu väga mugavaks tehtud Tartu inimestele, sest Raadimõisa pargis kihutavad võistlejad 15.-18. juulil lausa neli korda. Just sinna katsele (SSS18) on laupäeva õhtuks võimalik soetada taskukohasema hinnaga 15-eurone pilet, mis võimaldab siiski kõiki WRC maailma tippe oma silmaga näha.

«Kuna suvel on inimestel palju sündmusi, näiteks sünnipäevad või pulmad, siis ei pruugi kõigile fännidele neli järjestikust päeva sobida ning otsustasime tulla inimestele vastu,» lisas Hõbe. Laupäevane SSS18 katse algab ERMi külje all kell 20.08 ja sellele eelneb trikilennukite vaatemäng.

Kes soovib, võib endale muretseda päevapassi. Näiteks pühapäevane päevapass (RP2) annab rallisõpradele võimaluse osa saada nii kiiruskatsel toimuvast kui ka vaadata Neeruti kiiruskatse kahte läbimist (kell 7.21 ja 11.41) pealtvaatamisalas PA2. Sealt edasi saab sama passiga liikuda ERMi juures olevale WRC Rally Estonia finišipoodiumile, mis sel aastal on ühtlasi power stage poodium. Päevapasse on võimalik osta ka teisteks ralli päevadeks.

Korraldajad juhivad aga tähelepanu, et üks inimene saab kogu ralli vältel osta ainult ühe pileti. See tähendab fännile valimist rallipassi, päevapileti või kiiruskatse pileti vahel. «Need otsused tulenesid terviseameti soovitustest, kuna peame siiski tegutsema koroonaviiruse ohust lähtuvalt. Kui inimene ostaks mitu erinevat piletit, viibiks ta ralli jooksul liiga paljudel aladel ning publik poleks nii hästi hajutatud,» selgitas Hõbe.

Vaatamiskohti veel jagub

Rally Estonia võistluste direktori Urmo Aava sõnul on sündmus nii suur, et ettevaatus tasub ennast ära. «Juba üksnes üle 3000 inimese on tiimis ning pealtvaatajaid on tänavu kümneid tuhandeid,» sõnas ta. «Need strateegiad ja otsused tegime koos terviseametiga juba märtsis, kui ei osanud täpset situatsiooni prognoosida ja tuli olla kõigeks valmis.»

Ta kinnitas, et otsusel on nii plusse kui ka miinuseid. «Tänu sellele, et märtsis sellised otsused tegime, sai üldse hakata rääkima rallist koos pealtvaatajatega,» rääkis Aava. «Järgnesid ärevad ajad ning täna võib ju tagantjärele öelda, et oleksime võinud võtta leebema suuna, aga me ei teadnud keegi, milliseks olukord kujuneb. Meie kohus ralli korraldajatena on teha sündmus maksimaalselt turvalisena.»

Ta julgustas inimesi, kellele mitmepäevane ralli külastamine on liiga kulukas, kaaluma ühe kiiruskatsele pileti ostmist. «See annab tegelikult ikkagi võimsa elamuse,» sõnas Aava.