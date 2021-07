Tartumaale lisandus kaheksa nakatunut

Ööpäeva jooksul manustati 6631 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 580 434 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 487 108 inimesel. Tartumaal on vaktsineeritute osakaal täiskasvanute seas 64 protsenti ning Kambja vald juhib endiselt kohalike omavalitsuste võrdluses, nimelt on seal vaktsineeritud 72,5 protsenti täisealistest elanikest.