Galerii ⟩ Rallisõitjaid panevad Raadi kiiruskatsel proovile kivid ja kurvid

Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava sõnul oli WRC promootorile oluline, et ralli hooldusala lähedale tuleks võimalikult palju inimesi ning seetõttu ehitati kiiruskatse Raadile. «Lisaks tehakse Powerstage’ilt pühapäeval otseülekannet üle maailma ning see tuli paigutada ka võimalikult lähedale hooldusalale ja poodiumile,” selgitas Aava.

Kui rallit parasjagu ei toimu, jääb uus tee inimestele sportimiseks või vaba aja veetmiseks. «See on hea näide, kuidas leida rohkem rakendust ja tegevust olemasolevatele aladele. Tahtsime luua hea rallikatse, aga samal ajal annab see teelõik hea võimaluse koeraga jalutada, joosta, rattaga sõita või lihtsalt vana lennuvälja kanti uudistada,» rääkis Tartu vallavanem Jarno Laur.

Ettevalmistused algasid juba kevadel, teede ehitusega alustati umbes neli nädalat tagasi. «Kui alguses Urmo Aava tiim tuli jutuga, et läheks katsega pargist kaugemale ja sõidaks lennuvälja tagumistes sfäärides, tundus see uskumatu idee. Seal oli soo, võsa, rägastik,» meenutas Jarno Laur. Ralli tarbeks võeti võsa maha ning veeti ära mitu autotäit ehitusjäätmeid ja rehve.

Urmo Aava sõnul on kiiruskatse sõitjatele väljakutsuv. «Keegi võistlejatest pole seda enne läbinud, uuel juurde ehitatud lõigul on keskmine kiirus ralliautodel umbes 80 km/h, pargialal umbes 62 km/h. See on ralli tavapärasest keskmisest kiirusest aeglasem, aga katse on huvitav ja tehniline,» selgitas ta.