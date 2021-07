Tartu ülikooli õppeprorektori Aune Valgu sõnul püüab ülikool mitmesuguste innovatiivsete õppevormidega muuta õpet praktilisemaks ja interdistsiplinaarsemaks. Üks selline uudne viis ongi projektipraktika, mille käigus tulevad mitme eriala üliõpilased kokku, et rakendada teoreetilisi teadmisi mõne päriselu probleemi lahendamiseks. «On suur rõõm, kui lisaks tudengite oskuste arendamisele on sellisest tegevusest ka reaalne kasu. Loodan siiralt, et kohalike omavalitsuste valimiste eel ja järel saavad teisedki omavalitsused inspiratsiooni, et oma linnast või vallast pärit üliõpilasi mõne tähendusliku projektiideega inspireerida kodukohta panustama,» ütles Valk.