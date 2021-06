Tartu rühmvõimlejad võitsid maailmakarika etapil hõbemedali

Kärt Rentel sõnas, et kogu rühm jäi üldjoontes sooritusega rahule. «Mõningad vead tulid sisse eelvõistluse, aga arvestades, et võistlustele eelnenud perioodil lõpetas seitse meie rühma tüdrukut põhikooli ja treeningud ei toimunud täiskoosseisus, saime ikkagi väga hästi hakkama,» sõnas ta. Ka möönis Rentel, et MK-etapi võitnud bulgaarlased olid väga tugevad.

Treener Liisel Perlin sõnas, et rühmade sooritused näitasid arengut ja potentsiaali edasiseks. «Sofia MK tõestas, et Eesti rühmvõimlejad kuuluvad maailma tippu. Tähelepanuväärne on, et maailma mõistes väikesest Tartust nii palju tublisid rühmi on tekkinud. Loodame, et kõigil tüdruktel jätkub jaksu ka edaspidi Eestit edukalt esindada,» lisas Perlin.