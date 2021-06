Lühiooper «Rindaldo» (algupärandi heliloojaks Georg Friedrich Händel) lugu räägib sellest, et rüütel Rinaldo armastab Almirenat nõnda, et maa on must ja tükid taga. Koos väepealik Goffedroga on Rinaldo vallutanud Argante riigi, kes valitseb Aasiat, kust jõuab meieni kõik odav rämps. Argante on endast väljas ja närvis nagu märtsijänes. Kõige suuremas hädas pöördub ta oma targa võluri Armida poole, kes valitseb internetimaailma.