GALERII ⟩ Emajõe suveteater andis kontserdi valmiva lavastuse «Kasuema» lauludest

Emajõe suveteater andis Tartu linna päeval oma läheneva 25. aastapäeva tähistamiseks Shakespeare´i kohviku terrassil pooletunnise kontserdi, mille instrumentaalansamblis Efektiiv mängisid ning vokaalansamblites ja solistidena laulsid, aga samuti tantsurühmades tantsisid koolinoored. Nad on muusikajuhi Ele Sonni, liikumisjuhi Heili Lindepuu ja lavastaja Andres Dvinjaninovi käe all harjutanud, et juba kahekümne proovi pärast tulla vaatajate ette lavastuses «Kasuema».