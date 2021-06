Põline tartlane proua Tamara Kalamees oli hommikukohvile juba varakult kohale tulnud ja ümara valge linaga kaetud laua taga istet võtnud. Punase vihmavarjuga hoidis proua kohta ka sõbrannale, kellega ta on linnapea hommikukohvil juba aastaid käinud. Paraku sõbranna helistas, et ta siiski ei tule, ses haigus on kallale tikkunud ja koroona ajal tõbisena ju rahva sekka tulla ei saa.