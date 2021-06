Tartu linna päev on Peeter-Pauli ehk linna kaitsepühakute päev, mil meil on põhjust tulla kokku ja öelda aitäh nendele tartlastele ja sõpradele, kes on teinud Tartu heaks rohkem kui peab.

«Kristus kutsus Peetruse enda juurde ja ütles, et sina oled kalju, millele ehitan oma koguduse,» sõnas linnapea Urmas Klaas. «Petros tähendab kreeka keeles «kalju» ja nõnda see on, et tänased Tartu medali kavalerid ja meie head kultuurimetseenid on kindlasti see kalju, millele Tartu võib alati tugineda ja millel tugevalt seista.»

Medali kavalerid

Tartu linna medali said terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luht, Tartu ülikooli kliinikumi kriisikomisjoni juht Joel Starkopf, päästeameti Lõuna päästekeskuse juht Margo Klaos, linna kauaaegne välissuhete juht Sirje Bork, kirjanik, näitleja ja kultuuriloolane Enn Lillemets ja ettevõtja Janek Veeber.

Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luht on olnud professionaalne ja toetav koostööpartner Tartu linna kriisimeeskonnale kogu koroonakriisi vältel. Ta on nõustanud ja toetanud linna koole ja lasteaedu ning ürituste korraldajaid viiruse leviku tõkestamisel.

Joel Starkopf on olnud koroonapandeemia algusest Tartu ülikooli kliinikumi kriisikomisjoni juht. Tema juhtimisel korraldati ümber kliinikumi töö kriisivajadustele vastavaks, loodi ja sisustati vajalikud eriosakonnad. Märkimisväärse tähtsusega on Joel Starkopfi panus haiglate vahelise koostöö koordineerimisse.

Päästeameti Lõuna päästekeskuse juht Margo Klaos on olnud Tartu linnale pikaajaline ja professionaalne koostööpartner ohutus- ja kriisivaldkonnas. Tulemuslik on tema eestvedamisel tehtud tule- ja veeohutuse ennetustöö. Suurepärast tööd tegi Margo Klaos ka Lõuna regiooni eriolukorratööde juhina koroonakriisi ajal.

Sirje Bork töötas üle 20 aasta Tartu linnavalitsuse välissuhete juhina ja edendas aktiivseid suhteid Tartu sõprus- ja partnerlinnade ning paljude teiste koostööpartneritega. Oma tööga andis ta suure panuse Tartu rahvusvahelise tuntuse suurendamisse ja heade välissuhete hoidmisse.

Kirjanik, näitleja ja kultuuriloolane Enn Lillemets on teinud Tartu kultuuriruumi suuremaks. Ta on olnud agar Tartu kultuurielu jälgija ning tema esinemised ja kirjutised on pakkunud väga paljudele huvilistele inspiratsiooni. Enn Lillemets on Pallase ühingu algataja ja eestvedaja, kes on väga palju panustanud endisaegse Pallase kunstiühingu liikmete pärandi hoidmisesse ja tutvustamisse.

Ettevõtja Janek Veeber on aastaid toetanud erinevate alade tippsportlasi ja Tartus korraldatud spordiüritusi. AS Giga on Vanemuise sümfooniaorkestri Kassitoome suvekontserdi pikaajaline toetaja. Giga Investeeringute OÜ toel rajati Tartu raekoja platsile uisuväljak, mis valmistas rõõmu tuhandetele tartlastele.

Kultuurimetseenid