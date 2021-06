GALERII ⟩ Tartus õnnitleti kuldpulmapaare pikalt kestnud armastuse puhul

«Isegi imestame, et milles peitub õnneliku abielu saladus, aga nagu ütlevad poliitikud, kui nad midagi vastata ei oska, et väga hea küsimus,» naljatles tänavu kuldpulma tähistav Ain Kallis. «Esimesed 20 aastat ei olnud mingit küsimust, kuid järgmised 30 tuleb vaeva näha!» Ta lisas, et noortel äsja armunutel tuleb kõigepealt elada üle tapetseerimised ning muud remonditööd, siis on lootust edaspidi kõigega hakkama saada. «Alati aitab kaasa ka see, kui mõeldakse ühtemoodi,» lausus Krista Kallis.