VIDEO ⟩ Tartumaa maakaitsepäevale pani punkti paduvihm

Juba hommikutundidel liikus üks äikesekolle Põhja-Lätist Saaremaa ja Hiiumaa suunas. Päeva teises pooles arenes mitmel pool uusi äikeseid. Seega on intensiivsete vihmavalingute, tugevate tuuleiilide ja hiidrahe oht on võrdlemisi suur.

Ilm on aga kuum ja niiske. Õhutemperatuur on päeval 26..32, Ida-Eestis kuni 35, sajupilvede all ja kohati rannikul 20 kraadi. Päeva peale nihkub külm front merelt Eestile üha lähemale – selle ees algab jõuline rünksajupilvede areng, ehk ilmateenistuse sõnul suureneb äikeseoht.