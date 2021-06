Võib öelda, et võit Võnnu lahingus oli kõigi meie võitude ema, mis aitas kaasa Vabadussõja võidukale lõpule, mis omakorda tähendas 20 aastat iseseisva riigi ülesehitamist, eesti kultuuri ja keele erakordselt kiiret ja tulemuslikku arengut. Mis omakorda aitas aga üle elada pikad okupatsiooniaastad, ning nüüd on eestlased taas võitjad väga paljudes valdkondades ( PM, 22.06 ).

Täna on meie võidupüha! Jaanitule ääres on hea mõtelda, et eestlased on võitjarahvas, muidu poleks ka meie täna­päeva Eestit olemas.