Hommikul jätkas politsei mehe otsinguid, mis kestavad praeguseni. Otsingutesse on kaasatud politsei veepatrull, veealuseks vaatluseks kasutatakse sonarit ja kohal on tuukrid sukeldumisklubist Maremark.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk ütles, et praeguse info kohaselt oli mees enne vette hüppamist tarvitanud koos sõpradega alkoholi. Virk lisas, et viimastel päevadel on häirekeskus saanud ka mitmeid sarnaseid teateid, kus purjuspäi minnakse ujuma või muud moodi ennast ohtu pannakse.