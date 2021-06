Galerii ⟩ Tammeka vandus oma sünnipäevamängul kõrbekuumuses Florale alla

Tamme staadioni väravast sisse tulles võis staadionil näha ootusärevaid fänne igas vanuses. Kes tegi sünnipäeva puhul pilte, kes ostis sööke ja jooke, kes jälgis mängijate ettevalmistusi või jutustas teiste fännidega. Igal juhul oli näha, et kõik Tartu jalgpalli huvilised on kaua oodanud oma kodumeeskonna mängu nägemist tribüünidelt, mitte arvutiekraanilt.

«Ma käin peaaegu iga kodumängu vaatamas, sest mu lapsed mängivad Tammekas. Reaalsel mängul saab ikka ise kaasa elada, emotsiooni näha ja tunda,» selgitas Lagle, kelle ümber tiirlesid mitu väikest siniste särkidega Tammeka fänni. Ta on Tartu esindusmeeskonnale pöidlaid hoidnud juba seitse aastat ning plaanis teha seda ka mängul valitseva meistri FC Floraga. Klubi 32. sünnipäev on Lagle sõnul eriline ka fännidele.

«Kohapeal on ikka erakordne kogemus, see pole sama mis telekas. Siin on melu ja jalgpall, saab ise kõiki sündmusi otse jälgida,» kirjeldas Indrek.

Mängu võttis Tartu Tammeka vasakkaitsja Kevin Aloe kokku kui hooaja seni kõige raskeima mänguga. «Oli kõrbekuumus ja väljak oli ka nii kuiv ja kõva, et see oli tõesti senise hooaja kõige raskem mäng. Teadsime, et nad otsivad sööte liini taha, aga meil tulid sisse individuaalsed eksimused ja me ei läinud nende jooksudega kaasa. Flora karistas selle meisterlikult ära ja võitis 3:0, müts maha,» rääkis Aloe Soccernet TV-le.