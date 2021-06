Tartumaale lisandus neli nakatunut

Ööpäeva jooksul avati haiglates kolm uut haigusjuhtumit, haiglas oleva 50 patsiendi keskmine vanus on 66 aastat. Kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastasi 35 inimest ehk 70 protsenti. Ööpäeva jooksul suri haiglas üks koroonaviirusega nakatunud patsient.

Ööpäeva jooksul manustati 6291 vaktsiinidoosi. Vaktsineerimisi on tehtud kokku 542 487 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 396 035 inimesel. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 67,2 protsenti. 70+ vanusegrupis on üle 60 protsendi vaktsineeritud kõikides maakondades peale Ida-Virumaa.