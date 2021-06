Teatejooksjad jõudsid Tartusse läbi Rõuge, Otepää ja Elva. Edasi kulgeb rada läbi Palamuse, Porkuni, Tapa, Lehtse, Jäneda, Kõrvemaa, Raasiku, Saha, Piritale. Iga võistkonna liige käib rajal kolm korda ja üksiku etapi pikkus jääb 8–16 kilomeetri vahele. Ühe jooksja läbitud kogudistants on 30–42 kilomeetrit.

Jooksuürituse peakorraldaja Sten-Eric Uibo ütles, et seni on teatejooks sujunud üle ootuste hästi ja väga kiiresti. Kui korraldajad kartsid algul kuuma ilma tõttu jooksutempo langust, siis õhtuks olid jooksjad hoopis tund aega graafikust ees. «Lähme sama tempoga edasi ja vaatame, kuidas tänane öö kulgema hakkab,» sõnas Uibo.

Postimehe tiim on jooksuüritusel stardis juba neljas kord ning neljandat korda lähevad starti Postimehe peatoimetaja asetäitja Aivar Reinap, Tartu Postimehe reporter Jüri Saar ja Postimehe assistent Airi Arrak, kes vahetult enne intervjuud Tartu Postimehe reporteriga oli jooksnud 11,8 kilomeetrise distantsi Nõost Tartusse.

Päike kõrvetas

«Palavaga on ikka raske joosta, ma ei hakka üldse valetama,» ütles Arrak. «Kui vilu oli, siis ma ikka kõndisin, oli oht küll, et jalad lähevad kangeks,» lisas ta. «Ka kolmas jooks on mul Tallinnasse päikese käes, eks näis, mis siis saab.»

Kõige raskem oli Arrakul joosta enne Tartusse jõudmist Külitse kandis. «Maanteel enne linna jõudmist oli lauspäike ja linnas oli ka juba õhk teistmoodi ­­– tundsid, kuidas päike kõrvetas jalgu, tahtsin ainult vett,» kirjeldas ta.

Järgmisena jookseb Arrak homme varahommikul Lääne-Virumaal Äntu järvede kandis kaheksa kilomeetrise distantsi. «See on ilus, seda ma olen tahtnud – näha päikesetõusu,» rõõmustas ta.

Postimehe võistkonna liige Airi Arrak Tartu linna piiril. FOTO: Margus Ansu

Teist korda on jooksurajal Postimehe reporter Ülle Harju ning debüüdi teevad Postimehe saatejuht Nele Kullerkupp, Postimehe peaanalüütik Jüri Järv, Postimehe spordireporter Jarmo Jagomägi, Kanal2 videostriimingu juht Andres Jakovlev, Tartu Postimehe reporter Lenel Karu ja Rocca al Mare Apollo juhataja Rauno Libebenau.

Kaks katkestajat

Seni on Suurelt Munamäelt startinud jooksjatest katkestanud kaks: üks katkestas suure kuumuse tõttu ja teine kukkus. «Nii suure osalejate arvu puhul on see aga normaalne, nii et sellest erilist numbrit ei tee,» ütles Uibo.

«Õnneks oli Otepää pool päris tuuline, mis on oluliselt palavust leevendanud. Ja Lõuna-Eestis on nii palju järvi, et lõpetad jooksu ja hüppad kohe vette, ei ole hullu midagi,» rääkis Uibo.

Küsimuse peale, kus jooksjad öösel puhata ja magada saavad, vastas Uibo, et sõnad magamine ja ööbimine ning «Tipust Topini» hästi kokku ei käi. «Kuskil puhatakse, kus juhtub, aga karavan liigub kogu aeg edasi, vahet pole, kas on päev või öö,» selgitas ta.

«Meil on mõned spordihooned ootamas, kus saab mati ja magamiskotiga puhata, aga ööbimist otseselt ei ole,» jätkas ta. «Siin heliseb kohe äratuskell ja pead kohe rajale minema.»

Uibo ütles varem Postimehe otsestuudios, et tegemist on otsekui jooksjate peoga, mille populaarsus on aasta-aastalt jõudsalt kasvanud. «Esimene aasta jooksime kolme meeskonnaga ning täna oleme jõudnud 60 meeskonnani, kuigi huvi oleks vähemalt kaks korda suurem,» kiitis Uibo eestlaste spordilembust.