Hea uudis on aga see, et nüüdsest saavad kõik, kel vähegi pealehakkamist, hakata sealsamas spordipargi Oa tänava poole jäävas servas tasakaalu treenima, sest valmis on saanud neli tasakaaluliini (slackline) – pärast viit aastat hoovõttu ja kaht aastat tõsisemat kavandamist.