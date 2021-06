Raekoja platsis asuv stomatoloogia kliinik on olnud hambaarstide koduks juba 1960. aastatest, kasvatades üles mitu põlvkonda hambaarstiteadlasi ja praktikuid. Et pakkuda patsientidele parimat kaasaegset ravi uusimate seadmetega, alustab kliinik juuni lõpus kolimist Maarjamõisa meditsiinilinnakusse.

Stomatoloogia kliinik kolib sujuvalt osakondade kaupa ning täies koosseisus alustatakse L. Puusepa 1a majas 12. juulil.

Tartu ülikooli kliinikumi stomatoloogia kliiniku juhataja dr Taavo Seedre ütles, et uutesse ruumidesse on mugav siseneda ka piiratud liikumisvõimega inimestel kuni selleni, et uudne hambaravi kabineti sisustus võimaldab ravida patsiente ka ratastoolis.

Et stomatoloogia kliinik on ainus hambaraviasutus Tartus ja Tartumaal, kus osutatakse erakorralist abi ka nädalavahetustel ning riiklikel pühadel L. Puusepa 8 majas, on kogu erakorraline abi tagatud ka kolimisperioodil, kinnitas dr Seedre.

Tartu 2024 juht Kuldar Leis ütles, et Tartu 2024 meeskonnal on plaan alustada uutes ruumides tööd novembrikuus. «Kultuuripealinna ettevalmistused koguvad tiitliaasta lähenedes hoogu, nii et hoiame linlastele teada-tuntud ruumide õhkkonda töisena. 2024. aasta annab Tartule ja Lõuna-Eestile suurepärase võimaluse paista Euroopa kultuurikaardil veel rohkem silma ning toetada sellega siinset ettevõtlust. Rõõm, et saame seda teha linnasüdames asuvates ajaloolistes ruumides, mis on linlastele kliinikuna tuttavad juba 1964. aastast,» sõnas Leis.