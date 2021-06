Et hoida võimalikult sirget trassi, ei paigaldata uut silda risti üle jõe, vaid kergelt diagonaalis. Seetõttu tuleb see praegusest mõnevõrra pikem: Jänese raudteesilla pikkus on 56,38 meetrit, uus Emajõe raudteesild on 101,7 meetrit pikk. FOTO: Kristjan Teedema