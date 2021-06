Nagu varemgi laekus enim positiivseid tulemusi Harjumaale, kokku 12 juhtu, millest 9 tuvastati Tallinnas. Tartumaale laekus ootamatult 6 juhtu, mis võrreldes eelmise nädalaga oli oluline hüpe. Kui alates 11. juunist on lisandunud 1-3 juhtu päevas, siis mis on tinginud sellise nakatumise kasvu?

Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luhti sõnul muretsemiseks aga põhjust pole - juhtumid on Tartumaa erinevates osades, isikud omavahel kokku pole puutunud ning juhtumid kuidagi omavahel seotud ei ole.

Ehk siis on tänane suur number tingitud isoleeritud juhtudest ning Tartumaal ulatuslikku kollet pole ega paista. Viimase 14 päeva keskmine haigestumus 100 tuhande elaniku kohta on Tartumaal 28,7.

Tartumaal kulgeb edukalt ka vaktsineerimine. Vähemalt ühe süsti on saanud 60,8 protsenti Tartumaa täisealistest elanikest. Edukam on senimaani olnud vaid Hiiumaa, kus vähemalt ühe doosiga on kaetud ligikaudu 67 protsenti. Tartumaa valdadest juhib Kambja vald, kus ligineb hõlmatus 70 protsendile.