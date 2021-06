Koroonaohust ja suure idanaabri kaikaid kodaratesse toppivast suhtumisest hoolimata alustasid soomeugrilaste esindajad ERMis maailmakongressi. See läheb ajalukku ainuüksi selle poolest, et eelmisel seitsmel on hõimurahvaste asja aetud üheskoos suures saalis, nüüdne on aga hübriidne – osa delegaate saabus isiklikult kohale, osa aga annab oma panuse arutellu kaamerate ja ekraanide vahendusel. Nii saavad kokku ka tipptehnoloogia ja kongressi kultuuriprogrammis kõlavad iidsed viisid.